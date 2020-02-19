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İdlib şehidi Enes Alper'in ailesine taziye ziyareti

Niğde Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Demir ile şehit aileleri, rejim unsurlarınca İdlib'de gerçekleştirilen yoğun topçu ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Enes Alper'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

19.02.2020 10:46 | Son Güncelleme: 19.02.2020 10:46İdlib şehidi Enes Alper'in ailesine taziye ziyareti
Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Demir ile şehit aileleri, rejim unsurlarınca 'de gerçekleştirilen yoğun topçu ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Enes Alper'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Demir ve beraberindeki şehit aileleri Alper'in Yıldıztepe beldesinde ikamet eden ailesini ziyaret ederek taziyelerini iletti.
Alper'in ailesinin de kahraman şehitlerin ailelerinin kervanına katıldığını belirten Demir, şunları kaydetti:
"Hepimiz biliyoruz ki evlat acısı zordur. Lakin teselliyi bulduğumuz tek neden şehit olan kardeşlerimizin Allah yolunda, vatan, bayrak, din ve namus uğrunda şehadete ulaşmış olmalarıdır. Her zaman dernek olarak yanınızda olmaya devam edeceğiz. Devletimiz her zaman yanımızda ve yanımızda olmaya devam ediyor. Birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyor, tüm şehitlerimize minnet saygı ve dualarımızı gönderiyoruz, acınızı paylaşıyoruz."
Demir, daha sonra Alper'in babasına Türk bayrağını takdim etti.

Ömer Demir, Niğde, İdlib, Güncel

Kaynak: AA

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