İdlib şehidi Oğuzhan Taş son yolculuğuna uğurlandı
Uzman Onbaşı Oğuzhan Taş'ın cenazesini camiye getiirlmesi Şehidin yakınlarından görüntüler Maske takan cemaat Cenaze namazının kılınması Şehidin uğurlanması KAHRAMANMARAŞ - İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde radikal grupların roketli saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Oğuzhan Taş,...
20.03.2020 14:41 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:43
Uzman Onbaşı Oğuzhan Taş'ın cenazesini camiye getiirlmesiŞehidin yakınlarından görüntülerMaske takan cemaatCenaze namazının kılınmasıŞehidin uğurlanması KAHRAMANMARAŞ - İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde radikal grupların roketli saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Oğuzhan Taş, son yolculuğuna uğurlandı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :İdlib şehidi Oğuzhan Taş son yolculuğuna uğurlandı
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