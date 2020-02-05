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İdlib şehidi Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin düzenlediği saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Serkan Deprem, Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

05.02.2020 14:34 | Son Güncelleme: 05.02.2020 15:42İdlib şehidi Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı
Suriye'nin kentinde rejim güçlerinin düzenlediği saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Serkan Deprem, 'nin Düziçi ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin 1,5 yaşındaki oğlu Yağız Efe'nin gözyaşları ise yürekleri dağladı.

İdlib kentinde rejim güçleri tarafından yapılan saldırıda 1'i sivil, 7'si asker toplam 8 kişi şehit olurken, 13 kişi de yaralandı. Şehitlerden Uzman Çavuş Serkan Deprem'in Türk bayrağına sarılı tabutu, memleketi Osmaniye'nin Düziçi ilçesine getirildi. Babaevinde alınan helalliğin ardından şehidin naaşı İrfanlı Camii'ne getirildi. Bu sırada şehidin yakınları tabutun başında gözyaşı döktü. Şehidin 1,5 yaşındaki oğlu Yağız Efe'nin gözyaşları ise yürekleri dağladı. Törene şehidin yakınları ile kent protokolünün yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Uzman Çavuş Serkan Deprem'in cenazesi Çamiçi Mezarlığı Şehitliği'ne defnedildi. - OSMANİYE

Osmaniye, İdlib, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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