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İdlib şehidi Saygılı, memleketi Kahramanmaraş'ta törenle uğurlanıyor

Suriye'de rejim güçlerinin hava saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı (23), memleketi Kahramanmaraş'a dualarla son yolculuğuna uğurlanıyor.

29.02.2020 13:20 | Son Güncelleme: 29.02.2020 13:20İdlib şehidi Saygılı, memleketi Kahramanmaraş'ta törenle uğurlanıyor
Suriye'de rejim güçlerinin hava saldırısı sonucu şehit düşen Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı (23), memleketi 'a dualarla son yolculuğuna uğurlanıyor.
Şehit Piyade Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı için Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi Beyoğlu Mahallesi Tabaklı Caminde cenaze töreni düzenleniyor. Şehit Saygılı'nın cenaze törenine, aynı bölgede görev yapan kardeşi Mehmet Saygılı ile TSK'da görevli diğer kardeşi Yasin Saygılı da katıldı.
Şehidin cenazesi öğle namazını müteakip son yolculuğuna uğurlanacak.
(Muhammet Özer - Halil Ulubey/İHA)

Kahramanmaraş, Ahmet Saygılı, Piyade, Güncel

Kaynak: İHA

29.02.2020 14:14:26