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İdlib şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının bombalı saldırısı sonucu şehit düşen tankçı Sözleşmeli Er Mecit Demir, memleketi Gaziantep'te düzenlenen törenle toprağa verildi.

23.02.2020 13:49 | Son Güncelleme: 23.02.2020 13:52İdlib şehidi son yolculuğuna uğurlandı
Suriye'nin kentinde rejim unsurlarının bombalı saldırısı sonucu şehit düşen tankçı Sözleşmeli Er Mecit Demir, memleketi 'te düzenlenen törenle toprağa verildi.

İdlib'de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına Esad rejimi unsurları tarafından düzenlenen bombalı saldırıda yaralanan tankçı Sözleşmeli Er Mecit Demir, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. 25 yaşındaki şehit tankçı, memleketi Gaziantep'te öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından asri mezarlıktaki şehitliğe defnedildi. Cenazede tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döken şehidin yakınları "Vatan sağolsun, şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı.

Törene Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep milletvekilleri, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şehidin ailesi ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şubat ayı içerisinde rejimin hain saldırılarında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Halil Açıkgöz, Piyade Uzman Onbaşı Onur Şükrü Özler, Mustafa Ertürk ve son olarak tankçı Sözleşmeli Er Mecit Demir ile beraber Gaziantep nüfusuna kayıtlı şehit sayısı 4 oldu. - GAZİANTEP

Gaziantep, İdlib, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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