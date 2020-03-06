İdlib şehidi Uzman Çavuş Fatih Kara, Iğdır Havaalanı'na getirildi-AKTÜEL

Iğdırlı şehit, memleketine getirildi

SURİYE'nin İdlib kentinde sürdürülen Bahar Kalkanı Harekatı'nda rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Fatih Kara'nın cenazesi uçakla Iğdır'a getirildi. Oğlunun cenazesini karşılayan baba Asker Kara, "Vatan sağolsun, mevzu vatansa şah damarımı keserim" dedi.

İdlib'de rejim unsurları tarafından açılan ateş sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Fatih Kara'nın cenazesi bugün saat 11.30'da Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçakla Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'na getirildi. Karakoyunlu İlçesi'nde yaşayan Nazlı-Asker Kara'nın 2 kız 2 erkek çocuğundan biri olan şehit Piyade Uzman Çavuş Fatih Kara'nın cenazesini Vali Enver Ünlü, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, Doğubayazıt 1'inci Mekanize Tugay Komutanı Tuğgenaral Yücel Özer, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, 5'nci Hudut Alay Komutanı Albay Yılmaz Doğan, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce, ilçe kaymakamları ile yakınları karşıladı. Oğlunun kamuflajını giyen şehidin acılı annesi Nazlı Kara, tören alanına kadın askerlerin yardımıyla getirildi. Ş

Ehlibeyt Alimleri Derneği üyesi Zeki Tümay'ın okuduğu duanın ardından bekar olan şehit Piyade Uzman Çavuş Fatih Kara'nın naaşı ambulansa konuldu. Bu sırada tören alanından ayrılan baba Asker Kara, "Vatan sağolsun, mevzu vatansa şah damarımı keserim" dedi. Şehidin cenazesi Karakoyunlu ilçesine bağlı Koçkıran Köyü'ne gönderildi.