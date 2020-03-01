İdlib şehidi Uzman Onbaşı Halil Çankaya Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı

İdlib 'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Halil Çankaya, Ankara 'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Çankaya için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cami avlusuna kortej eşliğinde getirilen şehidin naaşının başında askerler nöbet tuttu. Şehidin annesi Kezban Eldemir, babası Mehmet Çankaya ile yakınları taziyeleri kabul etti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın öğle namazını müteakip kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, törene katılan protokol üyeleri ile yakınlarının omuzlarında top arabasına taşındı.

"İhtiram yürüyüşü"nde Buhuri·zade Mustafa Efendi·'nin (Itri) "Tekbir" adlı eseri çalındı.

Top arabasına alınan ve yakınlarınca asker selamıyla uğurlanan şehidin naaşı, toprağa verilmek üzere Cebeci Askeri Şehitliği'ne götürüldü.

Törene şehidin yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Vali Vasip Şahin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bazı milletvekilleri ile ilgililer katıldı.