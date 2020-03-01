İdlib şehidi Uzman Onbaşı Halil Çankaya son yolculuğuna uğurlandı (2)

Ahmet Hamdi Akseki Camisinden görüntü İdlib
şehidi Uzman Onbaşı Halil Çankaya'nın naaşının camiye getirilmesiİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gelmesi ve şehit ailesine taziyede bulunmasıMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin camiye gelişi Bakanlar Abdulhamit Gül ve Bekir Pakdemirli'inin aileye taziyede bulunmasıCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi ve aileye taziyede bulunmasıCenaze namazına katılanlarCumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın camiye ve aileye taziyede bulunması ANKARA - İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Halil Çankaya için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli katıldı. (2)