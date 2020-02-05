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İdlib şehidi Uzman Onbaşı Kurt memleketi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı

İdlib'te rejim güçlerinin saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Uğur Kurt'un cenazesi, memleketi Gaziantep'te toprağa verildi.

05.02.2020 14:10 | Son Güncelleme: 05.02.2020 14:10İdlib şehidi Uzman Onbaşı Kurt memleketi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı
'te rejim güçlerinin saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Uğur Kurt'un cenazesi, memleketi 'te toprağa verildi.
İdlib şehitlerinden Kurt için Gaziantep Havalimanında karşılama töreni düzenlendi. Kurt'un cenazesi daha sonra tören için Yeşilkent Mezarlığı'na getirildi.
Burada düzenlenen törene, şehidin babası Abdurrahman Kurt, annesi Döndü Kurt ile eşi Emine ve çocukları Döne (3) ile Abdurrahman (2) Kurt katıldı.
Törende ayrıca Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile AK Parti, CHP ve MHP'li milletvekillerin yanı sıra çok sayıda vatandaş ve şehidin silah arkadaşları da hazır bulundu.
Şehidin eşi Hatice Kurt, cenaze aracına konulan tabuta tülbentini bırakarak gözyaşı döktü.
Kamuflaj giydirilen şehidin kızı Döne'nin, zaman zaman babasının tabutuna asker selamı verdiği görüldü.
Gaziantep Müftüsü Ahmet Çelik'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Piyade Uzman Onbaşı Uğur Kurt'un cenazesi, mezarlıktaki şehitliğe defnedildi.

Gaziantep, Piyade, İdlib, Güncel

Kaynak: AA

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