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İdlib şehidi Uzman Onbaşı Oğuzhan Taş'ın ailesine acı haber verildi

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde radikal grupların roketli saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Oğuzhan Taş'ın (28) Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki baba ocağına acı haber ulaştı.

19.03.2020 23:01 | Son Güncelleme: 19.03.2020 23:02
İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde radikal grupların roketli saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Oğuzhan Taş'ın (28) Kahramanmaraş 'ın Elbistan ilçesindeki baba ocağına acı haber ulaştı.
Şehidin ilçeye bağlı Yunus Emre Mahallesi'ndeki babaevine gelen Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sinan Sert, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık ile Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Fevzi Günalmış, baba Muhyi ve anne Selamet Taş'a acı haberi verdi.
Şehidin anne ve babası, Kaymakam Demir ile askeri yetkililer ve mahalle sakinlerince teskin edilmeye çalışıldı.
Şehidin evi ve evin bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehadet haberinin duyulmasının ardından Taş ailesinin yakınları ve mahalle sakinleri evin önünde toplandı.
3 kardeşi bulunan şehit Taş'ın bekar olduğu öğrenildi.
Şehidin naaşının Hocazade Camisi'nde yarın kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilmesi bekleniyor.
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İdlib şehidi Uzman Onbaşı Oğuzhan Taş’ın ailesine acı haber verildi

Kaynak: AA

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İdlib şehidi Uzman Onbaşı Oğuzhan Taş'ın ailesine acı haber verildi
Etiketler : Kahramanmaraş, Elbistan, İdlib, Güncel

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