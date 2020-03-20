Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››İdlib şehidi Uzman Onbaşı Ramazan Nayir son yolculuğuna uğurlandı - Güncel

İdlib şehidi Uzman Onbaşı Ramazan Nayir son yolculuğuna uğurlandı

Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejimi unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Nayir'in cenazesi, memleketi Sivas'ta toprağa verildi.

20.03.2020 12:10 | Son Güncelleme: 20.03.2020 12:45
İdlib şehidi Uzman Onbaşı Ramazan Nayir son yolculuğuna uğurlandı
Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejimi unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Nayir'in cenazesi, memleketi Sivas 'ta toprağa verildi.
Şehit Ramazan Nayir'ın (24) naaşı, Alibaba Mahallesi'ndeki baba evinde helallik alınmasının ardından Yukarı Tekke Mezarlığı Garnizon Şehitliğine getirildi.
Buradaki törene, şehidin ailesi ve yakınları, Sivas Valisi Salih Ayhan, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, AK Parti Sivas Milletvekilleri İsmet Yılmaz, Habib Soluk ve Semiha Ekinci, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Hakan Tutucu, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, il protokolü, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Şehidin annesi Fadime ve babası Hüseyin Nayir, güçlükle ayakta durdu.
Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehit ailesine gönderdiği taziye mesajı okundu.
Cenaze namazının ardından Nayir'in naaşı, şehitlikte toprağa verildi.
Bu arada, törene katılanlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve eldiven dağıtıldı, insanların salgından kurtulması için dua edildi.
İdlib haberleri ve İdlib son dakika gelişmeleri için tıkla
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Sivas, İdlib, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Koronafobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor Güncel
Koronafobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor
İşte Türkiye’de koronavirüsten ölen kişilerin yaş ortalaması Güncel
İşte Türkiye'de koronavirüsten ölen kişilerin yaş ortalaması
Koronavirüste ortalama taburcu olma ve ortalama ölüm süresi belli oldu Güncel
Koronavirüste ortalama taburcu olma ve ortalama ölüm süresi belli oldu
Koronavirüs nedeniyle maske ve kolonya dağıtımı başlıyor! Ayrıca ihtiyaç sahiplerine para yardımı yapılacak Güncel
Koronavirüs nedeniyle maske ve kolonya dağıtımı başlıyor! Ayrıca ihtiyaç sahiplerine para yardımı yapılacak
Gonca Vuslateri’den ’Karantinada cinsel ilişkiye girin’ tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz’e cevap Güncel
Gonca Vuslateri'den "Karantinada cinsel ilişkiye girin" tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz'e cevap
İtalya’da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi Güncel
İtalya'da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi
Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay’ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti Güncel
Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay'ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti
Loading