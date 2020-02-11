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İdlib şehidi Uzman Onbaşı Saylak Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı

Rejim unsurlarınca İdlib'de gerçekleştirilen yoğun topçu ateşinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fatih Saylak'ın (26) cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.

11.02.2020 14:04 | Son Güncelleme: 11.02.2020 14:23İdlib şehidi Uzman Onbaşı Saylak Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı
Rejim unsurlarınca 'de gerçekleştirilen yoğun topçu ateşinde şehit olan Uzman Onbaşı Fatih Saylak'ın (26) cenazesi, memleketi 'ta toprağa verildi.
Saylak'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, Necip Fazıl Şehir Hastanesi morgundan alınarak konvoy halinde kara yoluyla ilçeye bağlı Kale Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü.
Şehidin naaşı, cenaze aracında tekbirler eşliğinde Kepir Mezarlığı'na getirildi. Burada şehidin babası Ömer, annesi Nigar, kardeşleri Ayşe, Osman, İbrahim ve Elife Saylak, tabuta sarılarak ağıt yaktı.
Anne Nigar Saylak'ın, oğlunun tabutuna sarılarak, "Biraz daha yanında durayım" sözleriyle acısını dile getirmesi, törene katılanlara duygusal anlar yaşattı.
Törene şehidin ailesi ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 6. Mekanize Piyade ve Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Ertuğrul Sağlam, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve diğer yetkililer ile vatandaşlar katıldı.
İl Müftüsü Celal Sürgeç'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Saylak'ın naaşı, Kepir Mezarlığı'na defnedildi.
Tören sırasında güçlükle ayakta durduğu görülen şehidin yakınları protokol üyelerince teskin edilmeye çalışıldı.

Kahramanmaraş, Piyade, İdlib, Güncel

Kaynak: AA

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