İdlib şehidi yarın toprağa verilecek

SURİYE'nin İdlib şehrinde rejim güçlerinin hava saldırısında şehit olan Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları'nın (24), memleketi Hatay 'ın Samandağ ilçesinde yarın törenle toprağa verileceği bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, İdlib bölgesine göç ve krizi önlemek için yoğun askeri sevkiyatı sırasında Esad rejiminin düzenlediği hava saldırısında 2 asker şehit oldu, 5 asker ise yaralandı. Yaralı askerler, ambulanslarla Hatay Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı. Saldırıda şehit düşen Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları'nın Samandağı Deniz Mahallesi'ndeki baba evine gelen askeri heyet, acı haberi baba Remzi Fırıncıoğulları ve anne Münteha Fırıncıoğulları'nın İzmir'de bulunması nedeniyle şehidin yakınlarına verdi. Oğullarının şehit olduğu haberini İzmir'de alan Fırıncıoğulları çifti, özel uçakla Hatay'a geldi. Şehidin baba evine Türk bayrakları asılırken, acı haberi alan yakınları taziye için eve akın etti. Şehidin silah arkadaşları taziyeye gittikleri baba evinde gözyaşı döktü. Bekar olan şehidin Samandağ ilçesinde yarın ikindi namazına müteakip Çiğde'de Asri Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.