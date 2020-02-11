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İdlib şehidine gözü yaşlı veda

Suriye'nin İdlib kentinin kuzeyinde rejim güçlerinin topçu atışı sonucu şehit olan 5 askerden Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak, memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.

11.02.2020 14:00 | Son Güncelleme: 11.02.2020 14:01İdlib şehidine gözü yaşlı veda
'nin kentinin kuzeyinde rejim güçlerinin topçu atışı sonucu şehit olan 5 askerden Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak, memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.

Suriye'nin İdlib kentinin kuzeyinde rejim güçlerinin topçu atışı sonucu şehit olan 5 askerden Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak'ın cenaze namazı, öğle namazına müteakip Kalem Kırdı Camii'nde İl Müftüsü Şahin Güven tarafından kıldırıldı. Cenaze namazına, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Ercan Teke, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız, İsmail Tamer, ilçe belediye başkanları, kaymakamlar, rektörler, askeri erkan, siyasi parti parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşların il müdürleri, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından top arabasının üzerinde Kartal Şehitliği'ne götürüldü. Albayrak'ın cenazesi, burada dualar eşliğinde toprağa verildi. - KAYSERİ

İbrahim Albayrak, Suriye, İdlib, Güncel

Kaynak: İHA

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