İdlib şehidinin bebeği "Zeynep" doğdu
İdlib bölgesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına hava saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Şükrü Elibol'un eşi Özlem Elibol, kız çocuğu dünyaya getirdi.
16.03.2020 15:10 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:10
İdlib bölgesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına hava saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Şükrü Elibol'un eşi Özlem Elibol, kız çocuğu dünyaya getirdi.
İdlib bölgesindeki TSK unsurlarına hava saldırısı sonucu 26 Şubat'ta şehit düşen Elibol'un eşi Özlem Elibol, Bafra Devlet Hastanesinde doğum yaptı.
Elibol'un şehit olduğunda 8 aylık hamile olan eşi sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getirdi.
Zeynep adı konulan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Şehit Elibol, sosyal medya hesabından 22 Ocak'ta doğmamış kızına "Zeynep" yazılı satın aldığı kıyafetleri fotoğraflayarak, "Babasının kızımıza hediyeleri" ifadesini kullanmıştı.
İdlib bölgesindeki TSK unsurlarına hava saldırısı sonucu 26 Şubat'ta şehit düşen Elibol'un eşi Özlem Elibol, Bafra Devlet Hastanesinde doğum yaptı.
Elibol'un şehit olduğunda 8 aylık hamile olan eşi sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getirdi.
Zeynep adı konulan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Şehit Elibol, sosyal medya hesabından 22 Ocak'ta doğmamış kızına "Zeynep" yazılı satın aldığı kıyafetleri fotoğraflayarak, "Babasının kızımıza hediyeleri" ifadesini kullanmıştı.
Kaynak: AA
Manşet
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