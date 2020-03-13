İdlib şehitleri anısına fidan dikildi
Mersin Orman Bölge Müdürlüğü tarafından, Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan Mehmetçiklerin anısına fidan dikimi gerçekleştirildi.
13.03.2020 11:31 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:31
Mersin Orman Bölge Müdürlüğü tarafından, Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan Mehmetçiklerin anısına fidan dikimi gerçekleştirildi.
Etkinliğe Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, Mersin Orman İşletme Müdürü Hüseyin Çakıcıoğlu, şefler, Pirireis Ortaokulu Müdürü Nazmi Kendigelen, müdür yardımcıları, öğretmenler, okul aile birliği başkanı ve öğrenciler katıldı. Şehir Hastanesi yanında gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, şehitlerin isimlerini taşıyan fidanları özenle dikti.
Bölge Müdürü Akduman, çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür etti. - MERSİN
Etkinliğe Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, Mersin Orman İşletme Müdürü Hüseyin Çakıcıoğlu, şefler, Pirireis Ortaokulu Müdürü Nazmi Kendigelen, müdür yardımcıları, öğretmenler, okul aile birliği başkanı ve öğrenciler katıldı. Şehir Hastanesi yanında gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, şehitlerin isimlerini taşıyan fidanları özenle dikti.
Bölge Müdürü Akduman, çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür etti. - MERSİN
Kaynak: İHA
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