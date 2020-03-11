İdlib şehitleri anma programı düzenlendi
Kütahya'nın Altıntaş ilçesi Gökçeler Köyü ilokulunda İdlib şehitleri anma programı düzenlendi.
11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:04
Kütahya'nın Altıntaş ilçesi Gökçeler Köyü ilokulunda İdlib şehitleri anma programı düzenlendi. Düzenlenen programda şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.
Gökçeler İlkokulu Konferans Salonu'nda İstiklal marşı ve saygı duruşu ile başlayan programda Yasin-i Şerif ve Fetih Suresi okundu. Şehitler için dualar edildi. Programda şiirler ve video sunumlarıyla şehitlere olan minnet duyguları ifade edildi.
Altıntaş Milli Eğitim Müdürü Numan Tanrıkulu, yaptığı açıklamada, "Öğretmen ve öğrencilerimiz İdlib'te Şehit olan kahramanlarımız için çok güzel bir program hazırlamışlar. Programda Yasin-i Şerif ve Fetih sureleri Okundu. Ayrıca yapılan video sunumlarıyla ülkemizin içinden geçtiği dönem hakkında bilgilendirilmeler yapıldı. Ülke bütünlüğümüz için tüm öğrencilerimiz ellerini açıp dua ettiler. Programda emeği olan herkese teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA
Gökçeler İlkokulu Konferans Salonu'nda İstiklal marşı ve saygı duruşu ile başlayan programda Yasin-i Şerif ve Fetih Suresi okundu. Şehitler için dualar edildi. Programda şiirler ve video sunumlarıyla şehitlere olan minnet duyguları ifade edildi.
Altıntaş Milli Eğitim Müdürü Numan Tanrıkulu, yaptığı açıklamada, "Öğretmen ve öğrencilerimiz İdlib'te Şehit olan kahramanlarımız için çok güzel bir program hazırlamışlar. Programda Yasin-i Şerif ve Fetih sureleri Okundu. Ayrıca yapılan video sunumlarıyla ülkemizin içinden geçtiği dönem hakkında bilgilendirilmeler yapıldı. Ülke bütünlüğümüz için tüm öğrencilerimiz ellerini açıp dua ettiler. Programda emeği olan herkese teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA
Etiketler : Yaşam
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