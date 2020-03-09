İdlib şehitleri için 560 kilometre yürüyecek
İdlib şehitleri için 560 kilometre yürüyecek Ordu'dan yürüyerek yola çıkan Burhan Çakmak, şehitler için tek başına Ankara'ya kadar ulaşmayı hedefliyor Çakmak, 45 günlük zorlu yürüyüşünde geceleri hastanelerde kalmayı planlıyor Aslen Tunceli nüfusuna kayıtlı olan Burhan Çakmak: "Yolda başıma...
09.03.2020 19:41 | Son Güncelleme: 09.03.2020 19:45
İdlib şehitleri için 560 kilometre yürüyecek Ordu 'dan yürüyerek yola çıkan Burhan Çakmak, şehitler için tek başına Ankara 'ya kadar ulaşmayı hedefliyorÇakmak, 45 günlük zorlu yürüyüşünde geceleri hastanelerde kalmayı planlıyorAslen Tunceli nüfusuna kayıtlı olan Burhan Çakmak: "Yolda başıma ne gelirse gelsin yürüyeceğim, geceleri hastanelerin acil servisinde kalacağım"
ORDU - Ordu'da yaşayan 30 yaşındaki Burhan Çakmak, Suriye İdlib'de şehit olan Mehmetçikler için Ordu'dan Ankara'ya kadar tek başına yürümeye başladı. Şehirlerarası yük taşımacılığı yapan Çakmak, Suriye İdlib'de geçtiğimiz günlerde hain saldırı sonrası şehit olan Mehmetçikler için, Ordu'dan Ankara'ya kadar yürüme kararı aldı. Yaklaşık 560 kilometrelik yolun tamamını yürüyerek Ankara'ya ulaşmak isteyen Çakmak, bu yolculuğunu 45 günde tamamlamayı hedefliyor.İdlib'deki şehitler için yürüdüğünü ve bu eylemin Ankara'da son bulacağını ifade eden Burhan Çakmak, "Şehitlerimizin haberlerini medyada az görüyorum, ses getirmesi için de Ordu'dan şimdi yürüyüşe başlıyorum. Ankara'da, Milli Savunma Bakanlığı önünde son bulacak. Askerlerimiz şehit olmasın, şehitsiz bir ülke istiyorum. 20 yaşındaki kardeşlerimiz şehit oluyor, ben de onlara dikkat çekmek amacıyla yürüyorum" dedi."Yolda başıma ne gelirse gelsin yürüyeceğim"45 gün sürmesini planladığı yürüyüşünü her türlü zorluğa rağmen bırakmayacağını ifade eden Çakmak, "Bu vatan için ben de bir Kürt çocuğu olarak, bu vatan hepimizin. Çanakkale'de hepimiz kazandık. Şehit haberlerini alınca çok kötü oldum, bunalıma girdim. 35 şehit demek bir tabur demek. Şehit ailelerine destek olmak adına tek başıma yürüyorum. Ankara'ya kadar bu yürüyüş 100 gün de sürse devam ettireceğim. Karadeniz yolu üzerinden Samsun, Çorum, Osmancık derken Ankara'ya kadar gitmeye çalışacağım" şeklinde konuştu."Geceleri hastanelerde kalacağım"Yolculuğu sırasında gece saatlerinde hastanelerin acil servislerinde sabahlayacağını da ifade eden Çakmak, "Maddi durumumun zayıf olduğu için acil servislerde ve konaklama alanlarında kalacağım. Biraz dinlendikten sonra yürüyüşe devam ederim" ifadelerine yer verdi.
ORDU - Ordu'da yaşayan 30 yaşındaki Burhan Çakmak, Suriye İdlib'de şehit olan Mehmetçikler için Ordu'dan Ankara'ya kadar tek başına yürümeye başladı. Şehirlerarası yük taşımacılığı yapan Çakmak, Suriye İdlib'de geçtiğimiz günlerde hain saldırı sonrası şehit olan Mehmetçikler için, Ordu'dan Ankara'ya kadar yürüme kararı aldı. Yaklaşık 560 kilometrelik yolun tamamını yürüyerek Ankara'ya ulaşmak isteyen Çakmak, bu yolculuğunu 45 günde tamamlamayı hedefliyor.İdlib'deki şehitler için yürüdüğünü ve bu eylemin Ankara'da son bulacağını ifade eden Burhan Çakmak, "Şehitlerimizin haberlerini medyada az görüyorum, ses getirmesi için de Ordu'dan şimdi yürüyüşe başlıyorum. Ankara'da, Milli Savunma Bakanlığı önünde son bulacak. Askerlerimiz şehit olmasın, şehitsiz bir ülke istiyorum. 20 yaşındaki kardeşlerimiz şehit oluyor, ben de onlara dikkat çekmek amacıyla yürüyorum" dedi."Yolda başıma ne gelirse gelsin yürüyeceğim"45 gün sürmesini planladığı yürüyüşünü her türlü zorluğa rağmen bırakmayacağını ifade eden Çakmak, "Bu vatan için ben de bir Kürt çocuğu olarak, bu vatan hepimizin. Çanakkale'de hepimiz kazandık. Şehit haberlerini alınca çok kötü oldum, bunalıma girdim. 35 şehit demek bir tabur demek. Şehit ailelerine destek olmak adına tek başıma yürüyorum. Ankara'ya kadar bu yürüyüş 100 gün de sürse devam ettireceğim. Karadeniz yolu üzerinden Samsun, Çorum, Osmancık derken Ankara'ya kadar gitmeye çalışacağım" şeklinde konuştu."Geceleri hastanelerde kalacağım"Yolculuğu sırasında gece saatlerinde hastanelerin acil servislerinde sabahlayacağını da ifade eden Çakmak, "Maddi durumumun zayıf olduğu için acil servislerde ve konaklama alanlarında kalacağım. Biraz dinlendikten sonra yürüyüşe devam ederim" ifadelerine yer verdi.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :İdlib şehitleri için 560 kilometre yürüyecek
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