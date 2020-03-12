İdlib şehitleri Mevlid okutuldu
Kilis'te, Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan Mehmetçikler için Mevlid-i şerif okutuldu.
12.03.2020 16:14 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:14
Kilis 'te, Suriye 'nin İdlib kentinde şehit olan Mehmetçikler için Mevlid-i şerif okutuldu.
KYK Kartalbey Yurdunda İl Müftüsü Abdurrahman Şahin ve din görevlileri tarafından Mevlid-i Şerif okundu. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Hatmi Şerif duası yapıldı. Kilis Şehit ve Gaziler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Cumhur Muhtar,ile gaziler ile şehit yakınlarının katıldığı Mevlid-i Şerif programında ile İdlib şehitleri ve tüm şehitler için dua edildi. Program sonrası yemek ikramında bulunuldu. - KİLİS
KYK Kartalbey Yurdunda İl Müftüsü Abdurrahman Şahin ve din görevlileri tarafından Mevlid-i Şerif okundu. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Hatmi Şerif duası yapıldı. Kilis Şehit ve Gaziler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Cumhur Muhtar,ile gaziler ile şehit yakınlarının katıldığı Mevlid-i Şerif programında ile İdlib şehitleri ve tüm şehitler için dua edildi. Program sonrası yemek ikramında bulunuldu. - KİLİS
Kaynak: İHA
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