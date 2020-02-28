İdlib şehitlerinin isimleri belli oldu!

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin hain saldırısı sonrası 33 askerimiz şehit olurken 32 askerimiz de yaralandı.
Hain saldırıda şehit olan askerlerimizden 28'inin isimleri belli oldu.
İdlib'de şehit olan 33 kahramanımızdan 28'inin isimleri şöyle:
-Uzman Çavuş İbrahim Tüzel (24)/ Mersin
-Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz (23)/ Antalya
-Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı (23)/ Kahramanmaraş
-Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin (35)/ Afyonkarahisar
-Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz (24)/ Kayseri
-Uzman Çavuş Güven Kurtulmuş/ Bitlis
-Uzman Çavuş Batuhan Tank (23)/ Osmaniye
-Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akkaya (23)/ Osmaniye
-Astsubay Çavuş Mehmet Muhammed Akay/ Mersin
-Uzman Onbaşı Recep Bekir (21)/ Tekirdağ
-Piyade Uzman Çavuş Tolga Can Yılmaz (24)/ Bursa
-Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan (23)/ İstanbul
-Piyade Teğmen Bayram Olgun (26)/ Konya
-Uzman Çavuş Ali Turgut (39)/ Uşak
-Piyade Uzman Nihat Kara/ Tekirdağ
-Sözleşmeli Er Birhan Er/ Tekirdağ
-Uzman Onbaşı Emre Baysal/ İstanbul
-Piyade Uzman Çavuş Soner Enes Baykuş (24)/ Kahramanmaraş
-Piyade Uzman Çavuş Adem Akın (30)/ Tokat
-Uzman Çavuş Selman Cankara (26)/ Adana
-Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Orhan (25)/ Adıyaman
-Piyade Uzman Çavuş Osman Ak (23)/ Mersin
-Astsubay Muharrem Öğütçü (25)/ Bingöl
-Teğmen Mustafa Bayraktar (29)/ Hatay
-Uzman Onbaşı Tayfun Peker (28)/ Samsun
-Tankçı Sözleşmeli Er Cuma Bağtur/ Batman
- Uzman Çavuş Emin Yıldırım/ Hatay
-Uzman Onbaşı Tayfun Pekel (29)/ İstanbul