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İdlib'te ateşkes talep eden tasarıya rusya ve çin'den veto

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Kuveyt, Belçika ve Almanya tarafından sunulan, İdlib'te ateşkes sağlanmasını ve uluslararası insani hukuka saygı gösterilmesi istenen tasarı, Rusya ve Çin tarafından veto edildi.

19.09.2019 21:26İdlib'te ateşkes talep eden tasarıya rusya ve çin'den veto
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Kuveyt, Belçika ve Almanya tarafından sunulan, İdlib'te ateşkes sağlanmasını ve uluslararası insani hukuka saygı gösterilmesi istenen tasarı, Rusya ve Çin tarafından veto edildi.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Suriye meselesini tartışmak için toplandı. Konseyde Kuveyt, Belçika ve Almanya tarafından sunulan "İdlib'te ateşkes sağlanması ve uluslararası insani hukuka saygı gösterilmesi" tasarısı ile Çin ve Rusya tarafından karşı olarak sunulan ateşkesin "BMGK'nın terör listesindeki örgütlerle bağlantılı kişi ve grupları kapsamaması" tasarısı oylandı. İki tasarı da daimi üyelerin karşılıklı vetolarıyla reddedildi. Toplantı 3 buçuk saat sürerken, Rusya, Suriye meselesinde konseye gelen tasarılara karşı 13'üncü, Çin ise 7'inci veto hakkını kullandı.



Çin Halk Cumhuriyeti, İdlib, Rusya, Dünya

Kaynak: DHA

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