Haberler » Güncel » Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak - Haber

Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak

Son dakika: MSB, Rusya ile sağlanan mutabakat çerçevesinde; İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içerisinde 12 Ocak 2020 saat 00:01'den itibaren ateşkes uygulamasının başlatılacağını duyurdu.

10.01.2020 18:20 | Son Güncelleme: 10.01.2020 18:28

Türkiye ve Rusya Federasyonu'nun 'de 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes rejiminin uygulanması konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içerisinde, hava/kara saldırılarının durdurulması, can kayıpları ile yeni göç akımlarının önlenmesi ve hayatın yeniden normale döndürülmesine katkı sağlamak amacıyla ateşkes uygulanması kararlaştırıldı.

Bu kapsamda, Türkiye ve Rusya Federasyonu'nun bölgede 12 Ocak 2020 saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanması konusunda mutabık kaldığı kaydedildi.

Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak

İdlib, Güncel


Güncel

Son Dakika Haberleri

18:54  Jandarma, yaşlı adamı sırtına alıp yolun karşısına geçirdi - Haber
18:54  Kilyos'ta 3 kişinin tespit edildiği alanda tgc alemdar'ın yaptığı çalışma havadan görüntülendi - Haber
18:54  Kazazedeler ilk onlar ulaştı; 3 kişi pervaneye tutunmuş bağırıyordu - Haber
18:54  Mersin toroslar'da kar mersin'de bahar - Haber
18:54  Tunceli'de kayıp gülistan'ın, 4 saniyelik son görüşmesi ortaya çıktı - Haber
18:20  Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak - Haber
18:08  Son dakika: ABD'den Irak'ın "asker çekme" talebine yanıt geldi - Haber
16:33  Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan çocuk sayısı açıklaması: Mutlaka ikinin üzerinde, üç-dört gibi - Haber
15:25  Duruşmaya katılmayan Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin avukatından açıklama yapıldı - Haber
13:58  Gitmemek için babasını bıçakladığı yetiştirme yurduna teslim edildi - Haber
10.01.2020 18:56:16