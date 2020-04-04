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-İdlib'te aynı evde yaşayan 42 yetim artık sahipsiz değil

- İdlib'te aynı evde yaşayan 42 yetim artık sahipsiz değil Suriye'nin İdlib şehir merkezinde aynı evde dedelerinin koruması altında anneleriyle birlikte yaşam mücadelesi veren 42 yetime sahip çıkıldı.

04.04.2020 14:13 | Son Güncelleme: 04.04.2020 14:14
- İdlib 'te aynı evde yaşayan 42 yetim artık sahipsiz değil
İDLİB - Suriye 'nin İdlib şehir merkezinde aynı evde dedelerinin koruması altında anneleriyle birlikte yaşam mücadelesi veren 42 yetime sahip çıkıldı.
Suriye'deki iç savaşta babalarını yitirdikten sonra anne ve dedeleriyle birlikte İdlib'in güney kırsalındaki Maaret el Numan ilçesinden şehir merkezine göç eden 42 yetime İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı tarafından sahip çıkıldı.
Babalarıyla birlikte amcalarını da kaybeden yetimler, İdlib şehir merkezinde 3 odalı atıl durumdaki bir evde anne ve dedelerinin koruması altında yaşam mücadelesi veriyor.
İç savaşta 6 oğlunu kaybeden Ahmed Muhammed Debibi, oğullarından kalan torun ve gelinlerinin geçimini sağlamak için gündelik işlerde çalışıyor. Debibi'nin bu çabası ailesinin ihtiyaçlarını giderme konusunda yetersiz kalıyor.
Vakıf tarafından yetimlere sosyal nakdi desteğin yanı sıra gıda, hijyen paketi, ev eşyası, oyuncak ve kıyafet yardımında bulunuldu.
Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yaptığı yazılı açıklamada, savaşın yetim bıraktığı 42 çocuğa ulaşarak ihtiyaçlarını giderdiklerini söyledi.
Tosun, dedelerinin yardım çağrısı üzerine çocuklara ulaştıklarını belirterek, "Bu yetimlerimiz gibi Suriye'deki iç savaşta ailesini kaybeden yüz binlerce çocuk bulunuyor. Zor durumdaki bütün yetimlere ulaşmak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Bu çocuklarımızın dedeleri tarafından bize bir yardım çağrısı yapıldı. Bizde bu çağrı üzerine çocuklara İdlib'te ulaştık" dedi.
Yetimlerin desteklenmeye devam edileceğini anlatan Tosun, şöyle konuştu:
"Bu çocuklarımız zor şartlar altında yaşıyor. Onların maddi ve manevi olarak desteklenmeye ihtiyacı var. Vakfımız, bu yetimlere sahip çıktı. Destek olmaya da devam edecek" ifadesini kullandı.
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-İdlib’te aynı evde yaşayan 42 yetim artık sahipsiz değil

Kaynak: İHA

Etiketler: Suriye, İdlib, Anne, Güncel

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-İdlib'te aynı evde yaşayan 42 yetim artık sahipsiz değil
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