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İdlib'te çadır kente füzeli saldırı, ölü ve yaralılar var

İdlib'te çadır kente füzeli saldırı, ölü ve yaralılar varTÜRKİYE'nin Hatay sınırındaki İdlib kentine bağlı Kah çadır kentine füzeli saldırı yapıldı.

20.11.2019 23:35 | Son Güncelleme: 20.11.2019 23:37
'te çadır kente füzeli saldırı, ölü ve yaralılar var
TÜRKİYE'nin Hatay sınırındaki İdlib kentine bağlı Kah çadır kentine füzeli saldırı yapıldı. Saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi.
Hatay sınırındaki İdlib kentine saat 20.00 sıralarında füzeli saldırı düzenlendi. Halep'in kuzeyindeki Enzan bölgesinden ateşlenen füze İdlib'e bağlı Atme Kasabası yakınlarındaki Kah bölgesinde bulunan sivillerin yaşadığı çadır kente düştü. Yerel kaynaklar, bölgede bulunan doğum hastanesi ve çadırların hedef alındığını ifade ettikleri saldırıda çoğu çocuk olmak üzere çok sayıda sivilin öldüğü ve yaralıların olduğunu belirtildi.
İdlib'te çadır kente füzeli saldırı, ölü ve yaralılar var

İdlib, Güncel

Kaynak: DHA


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