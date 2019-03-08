08 Mart 2019, 18:49
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İdlib'te İlk Devriye Faaliyeti Tamamladı

İdlib

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 'İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde 1'inci milli devriye faaliyetinin planlandığı şekilde tamamladığını açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 'İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde 1'inci milli devriye faaliyetinin planlandığı şekilde tamamladığını açıkladı.

Türk Silahlı KuvvetleriTürkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı Soçi Zirvesi'nde alınan karar çerçevesinde 'İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ilk devriye faaliyetini tamamladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri, 'İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde birinci milli devriye faaliyetini planlandığı şekilde tamamladı" denildi.

- Ankara TSK, İdlib, Güncel
Kaynak: DHA