İdlib'te İlk Devriye Faaliyeti Tamamladı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 'İdlib
Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde 1'inci milli devriye faaliyetinin planlandığı şekilde tamamladığını açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetleri
, Türkiye
, Rusya
ve İran
'ın katıldığı Soçi
Zirvesi'nde alınan karar çerçevesinde 'İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ilk devriye faaliyetini tamamladı. Bakanlığın Twitter
hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri, 'İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde birinci milli devriye faaliyetini planlandığı şekilde tamamladı" denildi.
- Ankara
TSK, İdlib, Güncel
Kaynak: DHA