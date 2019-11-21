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- İdlib'te kampa düzenlenen saldırıda ölü sayısı 16'ye çıktı

- İdlib'te kampa düzenlenen saldırıda ölü sayısı 16'ye çıktıİDLİB - İran destekli terörist grupların dün akşam İdlib'deki Kah kampına düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi.

21.11.2019 19:21 | Son Güncelleme: 21.11.2019 19:22
- 'te kampa düzenlenen saldırıda ölü sayısı 16'ye çıktı
İDLİB - destekli terörist grupların dün akşam İdlib'deki Kah kampına düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi.
'de Beşşar Esed rejiminin destekçisi İran destekli terörist gruplar, dün akşam İdlib'deki Kah kampına saldırı düzenledi. Suriye gözlemevi, İran destekli terörist grupların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki Kah kampına düzenlediği saldırıda ölü sayısının 16'ya yükseldiğini duyurdu.
Hayatını kaybedenler arasında 8 çocuk ve 6 kadının bulunduğu kaydedildi.
- İdlib'te kampa düzenlenen saldırıda ölü sayısı 16'ye çıktı

Suriye, İdlib, İran, Güncel

Kaynak: İHA


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