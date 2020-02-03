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İdlib'te şehit olan Uzman Çavuş Serkan Deprem'in ailesine acı haber verildi

Suriye rejiminin açtığı ateş sonucu İdlib'te şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Serkan Deprem'in, Osmaniye'de yaşayan ailesine şehadet haberi verildi.

03.02.2020 16:20 | Son Güncelleme: 03.02.2020 16:20İdlib'te şehit olan Uzman Çavuş Serkan Deprem'in ailesine acı haber verildi
Suriye rejiminin açtığı ateş sonucu 'te şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Serkan 'in, 'de yaşayan ailesine şehadet haberi verildi.
İl Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar, Bahçe Kaymakamı Müfit Gültekin, Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner ve sağlık ekipleriyle, Düziçi ilçesi İstiklal Mahallesi'nde bulunan babaevine gelerek, baba Cemal ve anne Yeter Deprem'e acı haberi verdi.
Şehidin babaevine ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.
Şehit Serkan Deprem'in, izinli gelerek ailesini ziyaret ettiği, anne ve babasının yanında bir süre kalıp, 2 gün önce görev yerine döndüğü öğrenildi.
Evli ve 2 yaşında bir çocuk babası olan şehidin, Düziçi'nde yapılacak cenaze töreninin ardından toprağa verileceği bildirildi.

Osmaniye, Deprem, İdlib, Güncel

Kaynak: AA

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