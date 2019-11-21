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- İdlib'te sivillerin bulunduğu kampa füze saldırısı: En az 10 ölü

- İdlib'te sivillerin bulunduğu kampa füze saldırısı: En az 10 ölüİDLİB - Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçleri tarafından sivillerin bulunduğu kampa düzenlenen füze saldırısında ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti.

21.11.2019 11:43 | Son Güncelleme: 21.11.2019 11:46
- 'te sivillerin bulunduğu kampa füze saldırısı: En az 10 ölü
İDLİB - 'nin İdlib kentinde rejim güçleri tarafından sivillerin bulunduğu kampa düzenlenen füze saldırısında ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti.
Suriye'de rejim güçleri İdlib kentindeki bir sığınmacı kampına füze saldırısı düzenledi. Saldırıda en az 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Çok sayıda yaralının da bulunduğu olayda panik anları kameralara yansıdı.
Saldırıyı İran destekli grupların yaptığı ileri sürüldü.
- İdlib'te sivillerin bulunduğu kampa füze saldırısı: En az 10 ölü

Suriye, İdlib, Güncel

Kaynak: İHA


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