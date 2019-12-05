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İdlib'te, 'Yeni hayat konutları' artıyor

SURİYE'nin İdlib kenti kırsalındaki Bardaklı köyünde temeli atılan 'Yeni hayat konutları' projesi kapsamında savaş mağduru ailelere teslim edilmek üzere 48 dairenin daha inşaatına başlandı.

05.12.2019 13:32 | Son Güncelleme: 05.12.2019 13:32İdlib'te, 'Yeni hayat konutları' artıyor

SURİYE'nin kenti kırsalındaki Bardaklı köyünde temeli atılan 'Yeni hayat konutları' projesi kapsamında savaş mağduru ailelere teslim edilmek üzere 48 dairenin daha inşaatına başlandı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı'nca, hayata geçirilen 'Yeni hayat konutları' projesinde inşaatların tamamlanmasından sonra, konutlar bölgede yaşayan savaş mağduru ailelere teslim edilerek, daha güzel ve sağlıklı şartlarda yaşamlarına devam etmeleri sağlanacak.  İHH Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, Suriye'nin İdlib kenti kırsalındaki Bardaklı Köyü'nde 'Yeni hayat konutları' projesi kapsamında 4 binanın inşaatına devam edildiğini söyledi. Daha önce inşaatı tamamlanan dairelerin ailelere teslim edildiğini belirten Tosun, "Şimdiye kadar inşaatı tamamlanan 7 binada bulunan 84 dairenin anahtarlarını savaş mağduru ve ihtiyaç sahibi olan ailelere teslim ettik. Çoğunluğu yetimlerden oluşan ve ülkelerindeki iç savaşta evlerini kaybedip çadırda yaşamak zorunda kalan aileleri bu sayede çadır hayatından kurtardık. Şu an inşaatı devam eden 48 daireyi de en kısa sürede tamamlayıp teslim edeceğiz. Kalıcı eser projelerinin devam ederek daha fazla insanın mağduriyetini gidermesini amaçlıyoruz" dedi.Tosun, proje kapsamında, 2018 yılı Mayıs ayında İHH tarafından temeli atılan 'Yeni hayat konutları' projesinin tamamlanması ile toplam bin 536 daire ve sosyal tesisleri ile savaş mağduru sivillerin yaşam şehri haline geleceğini de söyledi.



Suriye, İdlib, İHH, Güncel

Kaynak: DHA

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