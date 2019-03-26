İdlib'teki Gözlem Noktalarına Konteyner ve Beton Blok Sevkiyatı

Kaynak: DHA

Suriye'nin İdlib kentinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait 12 gözlem noktası ve askeri birliklerin bulunduğu güvenlik noktalarının güçlendirilmesi için bölgeye konteyner ve beton blok sevkiyatı sürüyor.Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki tesislerde hazırlanan konteynır ve beton bloklar, TIR'lara yüklenerek Cilvegözü Gümrük Kapısı'na getirildi. Konteynır ve beton bloklar buradan da TSK'ya ait 12 gözlem noktası ve askeri birliklerin bulunduğu güvenlik noktalarının güçlendirilmesi için İdlib'e gönderdi. Beton blokların her birinin 12 ton ağırlığında, 4 metre yüksekliğinde olduğu belirtildi.Görüntü Dökümü---------Konteynır ve beton blok yüklü TIR'lar-Cilvegözü Gümrük Kapısı'na gelirken-Gümrük sahasına girerkenSÜRE: 1'22" BOYUT: 153 MBHaber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),===================