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İdlib'teki şehitler - Şehit Uzman Çavuş Uğur Kurt'un baba evi

Rejim unsurlarınca İdlib'de gerçekleştirilen yoğun topçu ateşi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Onur Şükrü Özler ile Uzman Çavuş Uğur Kurt'un Gaziantep'teki ailelerine acı haber ulaştırıldı.

03.02.2020 16:31 | Son Güncelleme: 03.02.2020 16:31İdlib'teki şehitler - Şehit Uzman Çavuş Uğur Kurt'un baba evi
Rejim unsurlarınca 'de gerçekleştirilen yoğun topçu ateşi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Onur Şükrü ile Uzman Çavuş Uğur Kurt'un Gaziantep'teki ailelerine acı ulaştırıldı.
Askeri yetkililer, Onur Şükrü Özler'in (24) merkez Şehitkamil ilçesi Gaziler Mahallesi'ndeki evine giderek, şehit annesi Canan Abo'ya acı haberi verdi. Şehit annesi Canan Abo ile yakınları gözyaşı döktü. Şehidin evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.
Şehit Uğur Kurt'un (25) merkez Şahinbey ilçesi Mimarsinan Mahallesi'ndeki acı haberi alan yakınları gözyaşı döktü. Baba Abdurrahman Kurt ile anne Döndü Kurt'u, askeri yetkililer ve yakınları teselli etti.
Şehit Uğur Kurt'un evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.
Şehit evlerinin bulunduğu sokaklara Türk bayrakları asıldı.

Özler, İdlib, Güncel

Kaynak: AA

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