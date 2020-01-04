Haberler » Yaşam » İdlib'ten kaçan siviller çadırlarda barınmaya çalışıyor - Haberler

İdlib'ten kaçan siviller çadırlarda barınmaya çalışıyor

İDLİB (İHA) – Suriye'nin İdlib kentinde Esad rejiminin gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle kaçan siviller, yeterli miktarda kamp olmadığı için kendi çabalarıyla kurdukları çadırlarda hayatta kalmaya çalışıyor.

04.01.2020 10:53 | Son Güncelleme: 04.01.2020 11:03 İdlib'ten kaçan siviller çadırlarda barınmaya çalışıyor
İDLİB (İHA) – 'nin kentinde Esad rejiminin gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle kaçan siviller, yeterli miktarda kamp olmadığı için kendi çabalarıyla kurdukları çadırlarda hayatta kalmaya çalışıyor.

Suriye'de Beşar Esad rejimi tarafından yapılan saldırılar sonucu sivillerin bölgeden kaçışı sürüyor. Suriye'nin İdlib'in kuzeyinde bulunan Deir Hassan köyünde siviller kendi çabalarıyla hayatta kalmaya çalışıyor. Evlerini terk eden Suriyeli aileler yağmur ve zorlu hava koşullarında kendi yaptıkları kamplara sığındı. Kamp alanında su gibi temel ihtiyaç sıkıntısı nedeniyle başta çocuklar olmak üzere aileler çeşitli hastalıklara karşı da savaş veriyor.

Elverişsiz hava koşulları altında mücadele eden ailelerden yaşlı bir kadın, "Kıyafet, gıda ve ısınmak için eşyalarımız yok. Hayatta kalmak için her şeyimizi geride bıraktık. Burada da çok zorlanıyoruz" dedi.

Kaçan ve kocasıyla yaşayan yaşlı bir kadın ise "Saldırılardan kaçtık, hiçbir eşyamız yok. Eşim hasta ve yaşlı. Onu başka bir yere götürmek için 4 kişinin yardımı gerekiyor. Bu soğuk havada çadırda çok zorlanıyoruz. Ne yemek ne ateş ne sobamız var" şeklinde konuştu. - İDLİB

Beşşar Esed, Suriye, İdlib, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

Son Dakika Haberleri

11:17   Üniversite öğrencileri köy köy gezip Karslı çocukları tiyatro ile tanıştırıyor - Haberler
11:09   AK Parti'de koordinasyon toplantısı yapıldı - Haberler
11:08   Avukatın evinde yaptığı sahte içkiden öldüğü iddiası - Haberler
11:08   İstanbul Havalimanı'nda "Bufalo Boynuzu" ele geçirildi - Haberler
11:06   Manisa'da gizli tanktan 23 ton kaçak akaryakıt çıktı - Haberler
10:53   Kasım Süleymani'nin Iraklı Şii milislerle düzenlediği gizli toplantılar ifşa edildi - Haberler
10:48   Kasım Süleymani'ye düzenlenen saldırıya Venezuela hükümetinden tepki geldi - Haberler
10:23   Davutoğlu'nun ekibinden Kasım Süleymani'nin ölümü için ilk yorum - Haberler
10:19   Dünyayı savaşın eşiğine getiren Trump'la ilgili "Uygunsuz teklif" iddiası gündeme bomba gibi düştü - Haberler
09:49   Kasım Süleymani için iki ayrı cenaze töreni düzenlenecek - Haberler
4.01.2020 11:21:55