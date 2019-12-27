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İdlib'ten, saldırılardan kaçan ailelere yardım

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde AK Parti Gençlik Kolları'nca, İdllib'teki saldırılardan kaçarak Türkiye sınırına yakın bölgelere göç eden ailelere ulaştırılmak üzere yardım kampanyası başlatıldı.

27.12.2019 14:48 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:49 İdlib'ten, saldırılardan kaçan ailelere yardım

HATAY'ın ilçesinde AK Parti Gençlik Kolları'nca, İdllib'teki saldırılardan kaçarak sınırına yakın bölgelere göç eden ailelere ulaştırılmak üzere yardım kampanyası başlatıldı.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Abdulgafur Horoz, çadırlarda yaşayan ailelere ulaştırmak üzere gıda, giysi, soba, yakacak gibi yaşam malzemesi toplamak amacıyla kampanya başlattıklarını söyledi. Vatandaşların evlerinde ihtiyaç fazlası eşyalarının yanı sıra, satın alabildikleri eşyaları belediye binası önünde konuşlanan TIR'a getirip teslim ettiklerini belirten Horoz, toplanan malzemelerin sınırdaki ailelere ulaştırılacağını kaydetti.



Reyhanlı, AK Parti, Türkiye, Güncel

Kaynak: DHA

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