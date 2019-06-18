18.06.2019 19:12
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İdlib ve Afrin'de Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı

Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde ve kuzeyindeki Afrin'de gıyabi cenaze namazı kılındı.

Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde ve kuzeyindeki Afrin'de gıyabi cenaze namazı kılındı.
Türkiye Diyanet Vakfının yetimler için kurduğu Hz. Ayşe Kampında kılınan gıyabi cenaze namazına, İdlibli yetimler ve Vakıf görevlileri katıldı. Namazın ardından yetimler Muhammed Mursi ve Mısır halkı için dua etti.
Afrin'de ise Merkez Ebubekir Camisinde ikindi namazının ardından Afrin Müftülüğünce yaklaşık 250 kişinin katılımıyla gıyabi cenaze namazı kılındı.
Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi (67 yaş) yargılandığı "Vadi en-Natrun hapishanesinden kaçış ve Hamas adına casusluk" davasının duruşması esnasında dün hayatını kaybetmişti.
Mısır devlet televizyonu Mursi'nin mahkeme salonunda geçirdiği baygınlığın ardından hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
Mursi'nin ölümünün ardından İçişleri Bakanlığı ülke genelinde "teyakkuz" durumu ilan etmişti. Saat 23.00 sularından itibaren Kahire'deki iş yerleri ve kafeler kapatılmıştı.İdlib ve Afrin'de Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı
Kaynak: AA
İdlib, Afrin, Muhammed Mursi, Güncel

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