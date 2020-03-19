İdlib’de görev yapan iki askerimiz şehit oldu

Suriye 'nin İdlib bölgesinde görev yapan Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Nayir (25) ve Bahar Kalkanı Harekatı bölgesinde görev yapan Piyade Uzman Onbaşı Oğuz Taş, şehit oldu.

Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Suriye'nin İdlib bölgesinde görev yapan hemşehrimiz, Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Nayir (25) şehit olmuştur. Kahraman Mehmetciğimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz. Milletimizin Başı sağ olsun" denildi.

BAHAR KALKANI HAREKATI BÖLGESİ'NDE BİR ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Bahar Kalkanı Harekatı bölgesindeki Muhanbal kasabasında gerçekleştirilen saldırıda Piyade Uzman Onbaşı Oğuz Taş şehit olduğunu duyurdu. Ünal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bahar Kalkanı Harekatı bölgesindeki Muhanbal kasabasında gerçekleştirilen menfur saldırı sonucu şehadete ulaşan hemşehrimiz Piyade Uzman Onbaşı Oğuz Taş'a Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

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