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İdlib'de görev yapan iki askerimiz şehit oldu

Suriye'nin İdlib bölgesinde görev yapan Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Nayır şehit oldu. Bahar Kalkanı Harekatı bölgesindeki Muhanbal kasabasında gerçekleştirilen roketli saldırıda da Piyade Uzman Onbaşı Oğuz Taş şehit oldu.

19.03.2020 17:45 | Son Güncelleme: 19.03.2020 18:20

Suriye 'nin İdlib bölgesinde görev yapan Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Nayir (25) ve Bahar Kalkanı Harekatı bölgesinde görev yapan Piyade Uzman Onbaşı Oğuz Taş, şehit oldu.

Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Suriye'nin İdlib bölgesinde görev yapan hemşehrimiz, Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Nayir (25) şehit olmuştur. Kahraman Mehmetciğimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz. Milletimizin Başı sağ olsun" denildi.

İdlib'de görev yapan iki askerimiz şehit oldu

BAHAR KALKANI HAREKATI BÖLGESİ'NDE BİR ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Bahar Kalkanı Harekatı bölgesindeki Muhanbal kasabasında gerçekleştirilen saldırıda Piyade Uzman Onbaşı Oğuz Taş şehit olduğunu duyurdu. Ünal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bahar Kalkanı Harekatı bölgesindeki Muhanbal kasabasında gerçekleştirilen menfur saldırı sonucu şehadete ulaşan hemşehrimiz Piyade Uzman Onbaşı Oğuz Taş'a Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

İdlib'de görev yapan iki askerimiz şehit oldu
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İdlib’de görev yapan iki askerimiz şehit oldu

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Suriye İdlib'de görev yapan iki askerimiz şehit oldu
Etiketler : Bahar Kalkanı Harekatı, Suriye, Piyade, Güncel

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