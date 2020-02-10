Haberler » Güncel » İdlib ve çevresinde hava saldırıları: 17 ölü - Haber

İdlib ve çevresinde hava saldırıları: 17 ölü

Esad rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçakları, İdlib'in çevresindeki köy ve kasabaları vurdu.

10.02.2020 09:52 | Son Güncelleme: 10.02.2020 09:52İdlib ve çevresinde hava saldırıları: 17 ölü

Esad rejimi ve 'ya ait savaş uçakları, 'in çevresindeki köy ve kasabaları vurdu. Hava saldırılarında 17 kişinin yaşamını yitirdiği, 30'dan fazla kişinin yaralandığı belirtildi.

Suriye'de Halep'in İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içinde Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının hava saldırıları devam ediyor. Dün düzenlenen hava saldırılarında, Kefer Nuran'da 9, Etraib'de 3, Şeyh Ali'de 3 ve Orum Es Sugra'da 2 olmak üzere 17 sivil hayatını kaybetti. Beyaz Baretliler'in paylaştığı bilgiye göre, 30'dan fazla kişi de yaralandı.

Görüntü Dökümü

---------------------------------

-Kefer Nuran'daki saldırı

-Kefer Nuran'daki kurtarma çalışmaları

-Yaralıların taşınma anları

-Detaylar

-Etraib'deki saldırıdan görüntü



Rusya, İdlib, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:50  Melisa Şalgam kimdir? Melisa Şalgam kaç yaşında, nereli?
11:30  Laura Dern kimdir? Laura Dern oynadığı filmler ve biyografisi!
11:06  Dodan Özer kimdir? O Ses Türkiye Dodan Özer kaç yaşında, nereli?
10:31  Haftalık burç yorumları 10 - 16 Şubat: Burçları bu hafta neler bekliyor?
10:18  2020 MSÜ başvuruları son buluyor! MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi) başvuru şartları neler?
10.02.2020 12:12:49