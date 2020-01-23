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İdlib ve çevresinde hava saldırıları: Ölü ve yaralılar var

Rejim kuvvetleri ve Rus savaş uçakları, Suriye'de İdlib çevresindeki kasaba ve köyleri vurmaya devam ediyor.

23.01.2020 15:49 | Son Güncelleme: 23.01.2020 15:49İdlib ve çevresinde hava saldırıları: Ölü ve yaralılar var

Rejim kuvvetleri ve Rus savaş uçakları, 'de çevresindeki kasaba ve köyleri vurmaya devam ediyor. Yerel medya, 5'i çocuk 8 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda yaralı olduğunu duyurdu.

Rejim kuvvetleri ve Rus savaş uçaklarının, Suriye'nin İdlib kenti yakınlarındaki köy ve kasabalara hava saldırıları sürüyor. Beyaz Baretliler'den yapılan açıklamada, Arnaba köyünde ve Serakib kentinde düzenlenen hava saldırılarında 5'i çocuk 8 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Ariha kasabasında düzenlenen hava saldırısında ise yaralılara sağlık desteği için bölgede bulunan bir ambulansın kullanılmaz hale geldiği belirtildi.

RUSYA: 40 SURİYE ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İdlib'de militanların çeşitli Suriye rejim orduusu mevzilerine eş zamanlı olarak düzenlediği saldırılarda en az 40 raskerin öldüğünü, 80 askerin de yaralandığını duyurdu. Açıklamada, saldırılarda yaklaşık 50 militanın öldürülğü, militanların 2 yerleşim birimini de ele geçirdiği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Ariha'daki hava saldırısının görüntüsü

-Vurulan ambulansın görüntüsü

-Yaralıların taşınması

-Hava saldırılarından detaylar



Suriye, İdlib, Güncel

Kaynak: DHA

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