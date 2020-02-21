Haberler » Güncel » İdlib ve Hama'ya saldırılarda, yılbaşından bu yana 369 kişi öldü - Haber

İdlib ve Hama'ya saldırılarda, yılbaşından bu yana 369 kişi öldü

SURİYE'de Esed rejimi ve Rusya tarafından İdlib ile Hama bölgelerinde sivillere yönelik havadan ve karadan yapılan saldırılarda, ocak ayından bugüne kadar 369 kişi yaşamını yitirdi.

21.02.2020 09:45 | Son Güncelleme: 21.02.2020 09:45İdlib ve Hama'ya saldırılarda, yılbaşından bu yana 369 kişi öldü

SURİYE'de Esed rejimi ve tarafından ile Hama bölgelerinde sivillere yönelik havadan ve karadan yapılan saldırılarda, ocak ayından bugüne kadar 369 kişi yaşamını yitirdi.

Bölgede sivil savunma görevi yapan Beyaz Baretiler, ocak ayından bu yana gelişmelerle ilgili bilgi paylaştı. Buna göre, Esed rejimi ve Rusya tarafından yerleşim alanlarına yapılan saldırılarda 97'si çocuk, 51'i kadın olmak üzere toplam 369 kişi yaşamını yitirdi. 'de sivillere yönelik 2 bin 11 hava saldırısı düzenlendiğini paylaşan Beyaz Baretiler, 11 bin 126'dan fazla mühimmat ve mermi kullanıldığını, 605 varil bombası atıldığını kaydetti. Saldırılarda ayrıca 237'si çocuk ve 142'si kadın olmak üzere toplam 926 kişinin, ekipler tarafından enkaz altından kurtarıldığı belirtildi.



Suriye, Rusya, İdlib, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:10  Atakan Kayalar kimdir? Atakan Kayalar nereli? Atakan Kayalar doğum tarihi, annesi
09:42  Türkiye ile İran arasında hangi sınır kapıları var? Türkiye'nin sınır komşuları ve sınır kapıları!
09:24  Süper Loto sonuçları 20 Şubat 2020 - MPİ Süper Loto 644.hafta
09:17  Cuma mesajları 2020 - 21 Şubat Anlamlı Cuma mesajları, resimli, hadisli Cuma mesajları
09:02  UEFA Avrupa Ligi toplu sonuçları! Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maç sonucu
21.02.2020 10:43:50