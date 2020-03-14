- İdlibli çocukların lunapark eğlencesi
- İdlibli çocukların lunapark eğlencesi Esad rejiminin saldırıları nedeniyle uzun süredir korku dolu günler yaşayan İdlibli çocuklar lunaparkta gönüllerince eğlendi.
14.03.2020 18:29 | Son Güncelleme: 14.03.2020 18:32
- İdlibli çocukların lunapark eğlencesi
İDLİB - Esad rejiminin saldırıları nedeniyle uzun süredir korku dolu günler yaşayan İdlibli çocuklar lunaparkta gönüllerince eğlendi. Esad rejiminin, Halep ve İdlib çevresine yönelik saldırıları nedeniyle büyükler ve çocuklar uzun zamandır korku içerisinde yaşıyor. İdlib ve çevresi içinde ateşkese varılmasının ardından İdlibli çocuklar güvenli bir şekilde sokağa çıkmaya ve lunaparkta oynamaya başladı. Anne ve babalar çocuklarının yaşananlardan daha fazla etkilenmemesi ve psikolojisinin düzelmesi için çocukları parka götürüyor. Park sayesinde İdlibli çocuklar gülerek ve eğlenerek nefes alıyor. Temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan aileler her şeye rağmen çocuklar parka götürmeye özen gösteriyor. İdlib kırsalında hayatta kalma mücadelesi veren aileler, Suriye'de kötüleşen durumda en çok masum olanlar çocuklar olduğunu ifade ediyor.
İDLİB - Esad rejiminin saldırıları nedeniyle uzun süredir korku dolu günler yaşayan İdlibli çocuklar lunaparkta gönüllerince eğlendi. Esad rejiminin, Halep ve İdlib çevresine yönelik saldırıları nedeniyle büyükler ve çocuklar uzun zamandır korku içerisinde yaşıyor. İdlib ve çevresi içinde ateşkese varılmasının ardından İdlibli çocuklar güvenli bir şekilde sokağa çıkmaya ve lunaparkta oynamaya başladı. Anne ve babalar çocuklarının yaşananlardan daha fazla etkilenmemesi ve psikolojisinin düzelmesi için çocukları parka götürüyor. Park sayesinde İdlibli çocuklar gülerek ve eğlenerek nefes alıyor. Temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan aileler her şeye rağmen çocuklar parka götürmeye özen gösteriyor. İdlib kırsalında hayatta kalma mücadelesi veren aileler, Suriye'de kötüleşen durumda en çok masum olanlar çocuklar olduğunu ifade ediyor.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :- İdlibli çocukların lunapark eğlencesi
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