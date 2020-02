İdlibli küçük Muhammed savaşın kararttığı gözlerine yeniden kavuşmak istiyor - HATAY

Esed rejiminin 5 yıl önce Suriye 'nin İdlib kentine yönelik hava saldırısında görme yetisini kaybeden 10 yaşındaki Suriyeli Muhammed Sabboh, Türkiye 'de ameliyat olarak yeniden görebilme umuduyla yaşıyor.İdlibli Muhammed'in dünyası, 5 yıl önce Esed rejimine ait savaş uçaklarından atılan bombanın evlerine isabet etmesiyle karardı. Muhammed, saldırıda gözlerini, babası Ahmed ayaklarını, kız kardeşi Vefa ise bir kolunu kaybetti. Hatay 'ın Reyhanlı ilçesinde hayırseverlerin katkısıyla yaşamını sürdürmeye çalışan Muhammed, kendilerine uzanacak yardım eliyle tedavi olup tekrar görebileceği günü bekliyor.Sabboh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evin önünde oynadığı sırada büyük bir gürültü ve bağırma sesleri dışında hiçbir şey hatırlamadığını belirtti.Kendine geldiğinde göremediğini anladığını aktaran Muhammed, İdlib'de bir süre tedavi olduktan sonra saldırıların yoğunlaşmasıyla Türkiye sınırına yakın bölgelere kaçtıklarını ifade etti.Muhammed, burada uzun süre çadırlarda soğuk ve zorlu hava koşullarıyla mücadele ettiklerini dile getirerek, annesi sayesinde bu zorlukların üstesinden geldiğini aktardı.Savaşın sadece kendisinden gözlerini değil, eğitim göremediği için geleceğini de aldığını vurgulayan Muhammed, "Yeniden annemi, babamı ve arkadaşlarımı görebilmek istiyorum. Okula gitmek ve top oynamak istiyorum." dedi."Savaş her aileyi olduğu gibi bizim de hayallerimizi yarım bıraktı"Anne Hasne Serakbi de Esed rejiminin saldırılarının hayatlarını kararttığını ifade etti.Dayanacak güçleri kalmaması üzerine Türkiye sınırındaki çadır kamplara kaçtıklarını dile getiren Serakbi, oğlunun tedavisi için yaklaşık 3 ay önce Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye geçiş yaptıklarını belirtti.Hayırseverlerin yardımlarıyla geçinebildiklerini belirten Serakbi, "Savaş her aileyi olduğu gibi bizim de hayallerimizi yarım bıraktı. Kızım ve eşim Suriye'de kaldı. Ben oğlumun yeniden görebilmesi umuduyla Türkiye'ye geldim. Oğlumun tedavi ettirilerek karanlık dünyasının aydınlanmasını istiyorum. Her gün ağlıyor. Görmek ve arkadaşlarıyla oyun oynamak istediğini söylüyor. Hayırseverlerden bize uzanacak yardım eline ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.