20.06.2019 19:19
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İdlibli ressam Mursi'nin resmini duvara çizdi

İdlibli ressam Mursi

İDLİB (İHA) – Suriye'nin İdlib kentinde bir ressam, hayatını kaybeden eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin resmini duvara çizerek, "Arap dünyasının demokratik yolla seçilen ilk Cumhurbaşkanı Mursi'yi hatırla" notunu yazdı.

İDLİB (İHA) – Suriye'nin İdlib kentinde bir ressam, hayatını kaybeden eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin resmini duvara çizerek, "Arap dünyasının demokratik yolla seçilen ilk Cumhurbaşkanı Mursi'yi hatırla" notunu yazdı.

Mısır'ın demokratik yolla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, geçtiğimiz günlerde mahkeme salonunda hayatını kaybetmişti. Suriye'nin İdlib kentinde yaşayan bir ressam, Mursi'ye olan saygısını duvara çizdiği resimle gösterdi. Mursi'nin duvara nakşettiği resim İdlib halkı tarafından büyük beğeni topladı. İdlibli ressam, duvara çizdiği Mursi'nin resminin yanına, "Arap dünyasının demokratik yolla seçilen ilk Cumhurbaşkanı Mursi'yi hatırla" yazdı.

Mısır ile Suriye arasındaki diplomatik ilişkiler, Mursi'nin Cumhurbaşkanlığı döneminde Esad rejimine karşı çıkmasının ardından kesilmişti. Mursi, Suriyelilerin Mısır'a vizesiz seyahat edebilmelerine olanak sağlamıştı. - İDLİB
Kaynak: İHA
Suriye, Mısır, İdlib, Muhammed Mursi, Güncel

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