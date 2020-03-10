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İdlibliler Esad'ın ateşkese uymayacağından endişe ediyor

İdlib halkı, Esad'ın ateşe uymayacağı endişesi yaşıyor.

10.03.2020 11:00 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:00
İdlibliler Esad'ın ateşkese uymayacağından endişe ediyor
İdlib halkı, Esad'ın ateşe uymayacağı endişesi yaşıyor.
İdlib'te varılan ateşkes sonrası rejim saldırıları nedeniyle evlerinden ayrılanlar, geride bıraktıkları eşyaları almak için geri dönüyor. Ateşkese rağmen sokağa çıkmaya korkan, İdlib halkı Esad rejiminin ateşkese uymayacağından endişe ediyor. Esad rejimin her an saldırı gerçekleştirmesinden endişe eden İdlibli aileler, alışveriş gibi ihtiyaçlar için aileden birini görevlendiriyor. İdlib'e bağlı Zawiya Dağı bölgesinde kalan siviller, endişe etseler de Türkiye'ye teşekkür ederek, ama rejime güvenmediklerini dile getiriyorlar.
Faysal Tahsin "Ateşkes sayesinde geride bıraktığımız eşyalarımızı almaya geldik. Dikkat ediyoruz, patlama olmasından korkuyoruz" ifadesini kullandı.
Esad rejiminin daha önce de ateşkesi bozduğu gibi bu kez de ateşkese uymasından endişe etmesi nedeniyle
Sokakların boş olması dikkat çekti. İdlibli Ebu Mustafa "Ateşkese varıldığını duyduk. Evimizin halini görmek istedik. Köyümüz eski haline dönemez" dedi.
(Yamama Asaad/İHA)
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Kaynak: İHA

Etiketler : İdlib, Güncel
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