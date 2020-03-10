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- İdlibliler Esad'ın ateşkese uymayacağından endişe ediyor

- İdlibliler Esad'ın ateşkese uymayacağından endişe ediyor İdlib halkı, Esad'ın ateşe uymayacağı endişesi yaşıyor.

10.03.2020 21:51 | Son Güncelleme: 10.03.2020 21:54

- İdlibliler Esad'ın ateşkese uymayacağından endişe ediyor

İDLİB - İdlib halkı, Esad'ın ateşe uymayacağı endişesi yaşıyor.

İdlib'te varılan ateşkes sonrası rejim saldırıları nedeniyle evlerinden ayrılanlar, geride bıraktıkları eşyaları almak için geri dönüyor. Ateşkese rağmen sokağa çıkmaya korkan, İdlib halkı Esad rejiminin ateşkese uymayacağından endişe ediyor. Esad rejimin her an saldırı gerçekleştirmesinden endişe eden İdlibli aileler, alışveriş gibi ihtiyaçlar için aileden birini görevlendiriyor. İdlib'e bağlı Zawiya Dağı bölgesinde kalan siviller, endişe etseler de Türkiye'ye teşekkür ederek, ama rejime güvenmediklerini dile getiriyorlar.

Faysal Tahsin "Ateşkes sayesinde geride bıraktığımız eşyalarımızı almaya geldik. Dikkat ediyoruz, patlama olmasından korkuyoruz" ifadesini kullandı.

Esad rejiminin daha önce de ateşkesi bozduğu gibi bu kez de ateşkese uymasından endişe etmesi nedeniyle

Sokakların boş olması dikkat çekti. İdlibli Ebu Mustafa "Ateşkese varıldığını duyduk. Evimizin halini görmek istedik. Köyümüz eski haline dönemez" dedi.

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- İdlibliler Esad'ın ateşkese uymayacağından endişe ediyor

Kaynak: İHA

Etiketler : İdlib, Güncel

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