İdlibliler Türkçe Öğrenmek İçin Destek Bekliyor (2)

BURAK KARACAOĞLU/EŞREF MUSA - Suriye
'nin İdlib
ilinde bir okulda gönüllü öğretmenlerin girişimiyle 5 ila 8. sınıf öğrencilerine Türkçe dersleri veriliyor. Türkiye
'nin girişimiyle İdlib'de ateşkesin korunması için sağlanan Soçi
mutabakatın ardından kente eğitim faaliyetleri hız kazandı.
Soçi mutabakatının getirdiği güven ortamında, İdlib'in Serakib
ilçesindeki gönüllü Suriyeli öğretmenler, çocuklara Türkçe öğretmek için okul içinde özel bir derslik açtı.
Gönüllü çabaya Türkiye'den destek bekliyorlar
Okul müdürü Enes Sabbuh da ülkede iç savaşta eğitimin olumsuz şeklide etkilendiğini, bu nedenle Soçi mutabakatının sağladığı güven ortamından faydalanarak, ideal bir okul inşa etmeye karar verdiklerini anlattı.
Sabbuh, "Okulda nitelikli, lisansüstü diplomaya sahip öğretmenlerin harcadıkları çabayla klasik eğitimden gelişmiş eğitime geçmeye karar verdik." dedi.
Okulda klasik derslerin yanı sıra zihinsel hesap programları, bilgisayar programları ve Türkçeyi müfredata ilave ettiklerini söyleyen Sabbuh, şunları aktardı:
"Çocuklar bir buçuk ay içerisinde Türkçe tanışma faslını öğrendi. Aralarında diyalog kurmayı başardılar. Mesela Türkiye'ye bir ziyaretleri olursa tercüman gerekmeden kimseden yardım almadan Türkçe ile istediklerini söyleyebilirler. Bölgedeki karar sahibi makamlardan eğitimi karanlıktan aydınlığı çıkarmak için yardımlarını esirgememelerini istiyoruz."
Türkçe öğretmeni Nur Süleyman da Suriyeli çocukların geleceği için Türkçe dilini öğrenmenin çok önemli olduğunu kaydetti.
Süleyman, "Geçmişte Osmanlı'yı işgalci olarak tanıttılar bize. Oysa ki bu zamanda Suriye devriminin ve halkın yanında duran bir tek Türkiye devleti vardır. Savaş yıllarında Suriye halkının yanında duran Türk halkına, hükümetine ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Türkiye'de kısa süreli ikamet eden gönüllü öğretmenler, öğrendikleri Türkçeyi çocuklara da öğretme çalışıyor.
"Çocukların Hayali" isimli okulda yaklaşık bir buçuk ay önce başlayan derslerde ilk etapta 80 çocuk Türkçe öğrenmeye başladı.
Tanışma diyaloglarını öğrenen çocuklar, dil bilgilerini ilerletmek için Türkçe kitapları ve eğitim materyalleri desteği bekliyor.
Suriye,Türkiye,İdlib
10 Kasım 2018 Cumartesi 13:52