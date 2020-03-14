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İdlip şehidi Gökhan Orhan için mevlit programı düzenlendi

Rejim unsurlarınca İdlib'de gerçekleştirilen yoğun topçu ateşi sonucu şehit olan Ulaştırma Uzman Çavuş Gökhan Orhan için Sandıklı ilçesinde mevlit okutuldu.

14.03.2020 12:12 | Son Güncelleme: 14.03.2020 12:46
İdlip şehidi Gökhan Orhan için mevlit programı düzenlendi
Rejim unsurlarınca İdlib 'de gerçekleştirilen yoğun topçu ateşi sonucu şehit olan Ulaştırma Uzman Çavuş Gökhan Orhan için Sandıklı ilçesinde mevlit okutuldu.
Ece Mahallesi Gülhan Sokak'taki babaevi önündeki programa, Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Garnizon Komutanı Mehmet Yurt, daire müdürleri, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlidin ardından bütün şehitler için dua edildi.
Kaymakam Tortop, programda yaptığı konuşmada, şehitlerin anısını her zaman yaşattıklarını belirterek, "Aziz şehitlerimiz, milletin gönlünde daima yaşayacak, şehitlerimizi her zaman milletçe şükran ve minnetle yad edeceğiz. Aziz şehitlerimizin aileleri de devletimizin bizlere emaneti olduğunu unutmamalıdır. Şehit Gökhan Orhan'a Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı ve sabır temenni ediyorum." ifadesini kullandı.
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Kaynak: AA

Etiketler : Sandıklı, İdlib, Güncel

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