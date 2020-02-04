Haberler » Güncel » İdlip şehitleri memleketlerine uğurlandı - Haber

İdlip şehitleri memleketlerine uğurlandı

Suriye'nin İdlib şehrinde rejim güçlerinin saldırısında şehit düşen 4 askerin naaşları Hatay Havaalanı'ndaki törenle memleketlerine uğurlandı.

04.02.2020 00:30 | Son Güncelleme: 04.02.2020 00:35İdlip şehitleri memleketlerine uğurlandı
'nin İdlib şehrinde rejim güçlerinin saldırısında şehit düşen 4 askerin naaşları Havaalanı'ndaki törenle memleketlerine uğurlandı.

Suriye'nin kentinde saat 01.13 sırasında rejim güçleri tarafından yapılan saldırıda 1'i sivil, 7'si asker toplam 8 kişi şehit olurken, 13 kişi de yaralandı. Uzman Onbaşı Uğur Katran, Uzman Onbaşı Gökhan Orhan, Uzman Çavuş Halil Demir ve Uzman Onbaşı Onur Şükrü Özler'in naaşları Hatay Havaalanı'ndaki basına kapalı olarak gerçekleşen törenle memleketlerine gönderildi. Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar ve beraberindeki komutanlar ile il protokolünün katıldığı törenin ardından şehitlerin naaşları, kara ve havayolu ile memleketlerine uğurlandı. - HATAY

Suriye, Hatay, İdlip, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  4 Şubat Salı İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 4 Şubat 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
17:39  Maydonoz nasıl yazılır? TDK'ya göre maydonoz mu, maydanoz mu?
17:03  Eda Taşpınar kimdir? Eda Taşpınar kaç yaşında, nereli?
16:51  İdlib nasıl yazılır? İdlib mi, İdlip mi? İdlib ne demek?
4.02.2020 01:20:17