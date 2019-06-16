16.06.2019 12:26
Haberler»3. Sayfa » Haber

İdlip'te Suriye rejim güçlerinden gözlem noktasına saldırı

İdlip

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye rejim güçleri tarafından Tall Bazan bölgesinde bulunan Türkiye'nin 9 numaralı gözlem noktasına saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye rejim güçleri tarafından Tall Bazan bölgesinde bulunan Türkiye'nin 9 numaralı gözlem noktasına saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye rejim güçlerinin İdlib'te kontrol ettiği Tall Bazan bölgesinden 9 numaralı gözlem noktasına kasıtlı olduğu değerlendirilen top ve havan atışları ile bir saldırı gerçekleştirdiğini ve saldırıya anında karşılık verildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde kontrol ettiği Tall Bazan bölgesinden Murak bölgesinde yer alan 9 numaralı gözlem noktamıza kasıtlı olduğu değerlendirilen top/havan atışları ile bir saldırı gerçekleştirilmiştir. Saldırıya bölgedeki ağır silahlarla anında karşılık verilmiştir. Yapılan saldırıda personel zayiatı olmayıp, üs bölgemizde yer alan tesis, teçhizat ve malzemelerden bir kısmı kısmi hasar görmüştür. Saldırıyla ilgili olarak Rusya nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuştur. Durum yakından takip edilmektedir" denildi. - ANKARA
Kaynak: İHA
Türkiye, Suriye, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
13:44 Hong Kong protestoları: Tartışmalı tasarı askıya alındı, gösteriler sürüyor
13:43 Bakan Turhan Çamlıca Kulesi'nde incelemelerde bulundu
13:42 Sele kapılan 2 kişi hayatını kaybetti
13:42 Bahçeli: Ülkemiz ABD'nin ne sömürgesi ne de eyaletidir
13:42 Edirnekapı Şehitliği'nde buruk babalar günü
13:41 Ali Koç: Geçen sene yapılan ibranın yeterli olduğunu uygun gördük
13:40 "İmam hatiplilik sınıflara hapsedilemez, gönüller deryasıdır"