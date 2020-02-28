İdlip'teki hain saldırı sonrası Halep halkından Türk askerine destek gösterisi düzenlendi.

Suriye 'nin İdlip kentinde Esad rejimi tarafından düzenlenen hava saldırısında 33 Türk askerinin şehit düşmesinin ardından Halep kentinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne destek gösterisi düzenledi.

HALEP'TE TÜRK ASKERİNE DESTEK GÖSTERİSİ

Suriye'nin Halep kentinde halk, İdlib'de 33 Türk askerinin şehit düştüğü hain saldırının ardından kent meydanında bir araya gelerek Türk askerine destek gösterisi düzenledi. Saldırıya karşı tepkisini ortaya koyan vatandaşlar, Türk bayrakları açarak, Esad rejimi aleyhine sloganlar attı. Gösterilerde İdlib'deki şehitler için Türk halkına başsağlığı dilendi.

ESAD REJİMİNİN HAVA SALDIRISI SONUCU 33 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Suriye'de baskıcı Esad rejiminin yaptığı hava saldırısı sonucu 33 Türk askeri hayatını kaybetti. Hain saldırının ardından Türk Silahlı kuvvetleri Suriye'de rejime ait belirlenen noktalara hem havadan hem de karadan operasyon başlattı.