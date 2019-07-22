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İdlipli kadının yardım çığlığı: "Trump, bunları durdur"

Sabah saatlerinde Maret El Numan'a yönelik hava saldırısında sevdiklerini kaybeden Halepli bir kadın ABD Başkanı Donald Trump'a seslenerek, "Bu masum insanları öldürmeyi durdurun" dedi.

22.07.2019 16:30
Sabah saatlerinde Maret El Numan'a yönelik hava saldırısında sevdiklerini kaybeden Halepli bir kadın ABD Başkanı Donald Trump'a seslenerek, "Bu masum insanları öldürmeyi durdurun" dedi. Esad rejimi ve Rus savaş uçakları İdlipli bombardımana devam ediyor. İdlib'de siviller neredeyse her sabaha hava saldırıları ile uyanıyor. Bugün bir kez daha Rus uçakları ile Esad rejiminin hava saldırısına uğrayan Maret El Numan'daki siviller "artık yeter" diyerek tepkilerini gösterdi. Sabah saatlerinde düzenlenen ve 31 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda evleri yıkılan ve sevdiklerini kaybeden bir kadının çığlıkları, savaşın en gerçekçi ve soğuk yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi. Gözyaşları içinde masum insanların öldürülmesinin engellenmesini isteyen kadın, "Her gün vuruluyoruz. Her gün öldürülüyoruz. Sayın Trump, lütfen bunu durdurun. Bu masum insanları öldürmeyi durdurun. ABD, lütfen bir şeyler yap" dedi.
(İHA) İdlipli kadının yardım çığlığı: Trump, bunları durdur
Kaynak: İHA
Masum, Güncel

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