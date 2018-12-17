İdman Yurdu Tepebaşı Belediye Gençliği 3-2 Mağlup Etti

Bozüyük
Belediyesi İdman Yurdu Spor Bayan Voleybol Takımı, Türkiye
Bayanlar Voleybol 2. Ligi maçında Tepebaşı
Belediye Gençliği ile karşılaşarak 3-2 mağlup etti.
Bozüyük Kapalı Spor salonunda oynanan karşılaşmada sergiledikleri performans ile Tepebaşı Belediye Gençliği 3-2 mağlup eden filenin sultanları lige aldıkları galibiyetlerle devam ediyor. Tribünlerin tamamen dolduğu karşılaşmada, Bozüyüklü voleybol
sevenler de takıma yoğun destek verdi. Maçı Garnizon Komutanı Bkm. Yzb. Murat Günhan, Belediye Başkanı Fatih Bakıcı
, Kulüp Başkanı Veli Çelik
ve çok sayıda voleybol sever izledi.
Maçın sonunda sahaya inen Belediye Başkanı Fatih Bakıcı takımı elde ettikleri galibiyet nedeni ile tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - BİLECİK
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Kaynak: İHA